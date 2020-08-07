https://news.day.az/politics/1260421.html Первый этап совместных азербайджано-турецких летно-тактических учений - ВИДЕО
Первый этап совместных азербайджано-турецких летно-тактических учений - ВИДЕО
Продолжается первый этап проводимых в Азербайджане совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2020".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.
Участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.
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