https://news.day.az/politics/1260698.html В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония принятия военной присяги - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония принятия военной присяги - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на церемонии, проведенной в Отдельной общевойсковой армии, после исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики молодые солдаты присягнули на верность родине.
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