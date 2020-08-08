В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония принятия военной присяги

В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. 

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на церемонии, проведенной в Отдельной общевойсковой армии, после исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики молодые солдаты присягнули на верность родине.