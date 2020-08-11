https://news.day.az/politics/1261346.html Азербайджанская и турецкая армии стреляют в условного противника - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская и турецкая армии стреляют в условного противника - ФОТО - ВИДЕО
Первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой продолжается с участием подразделений Сухопутных войск.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе данного этапа подразделения Сухопутных войск отработали сложные тактические элементы.
Подразделения выполнили задачи по отражению атаки условного противника с использованием новейших боевых средств.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре