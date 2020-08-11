Азербайджанская и турецкая армии стреляют в условного противника

Первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой продолжается с участием подразделений Сухопутных войск.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе данного этапа подразделения Сухопутных войск отработали сложные тактические элементы.

Подразделения выполнили задачи по отражению атаки условного противника с использованием новейших боевых средств.