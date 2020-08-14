Джейхун Байрамов встретился с послом ОАЭ

14 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммеда Ахмеда Хамиля Аль-Губейси в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений между странами в политической, экономической, торговой, туристической, гуманитарной и других сферах.

Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций.

Посол Мухаммед Ахмед Хамиль Аль-Губейси выразил Джейхуну Байрамову искренние поздравления в связи с назначением на должность министра иностранных дел. Он также выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов, дав высокую оценку усилиям посла Мухаммеда Ахмеда Хамиля Аль-Кубейси в направлении развития двусторонних отношений, пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.