Симоньян "вежливо" призывает к бойне в Беларуси

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с призывом к насилию и развязыванию войны, пишет gradator.ru.

Только несколько дней назад руководитель ведущих государственных СМИ России открыто выступила с требованием к захвату столицы Грузии - Тбилиси, тем самым спровоцировав всплеск антироссийских настроений в Грузии и вызвала очередные обвинения в адрес Кремля. Так как Симоньян абсолютно ошибочно ассоциируется, как пропагандист российских интересов. Но разве интересам России и патриотических сил во власти страны может соответствовать конфронтация и ухудшение отношений по всему периметру своих государственных границ и национальных интересов? Подобные провокации могут исходить только от врагов России, даже если временно им позволено вещать от лица России и притворяться "патриотами" России.

И разве соответствует интересам России обрушение отношений с братской Беларусью - последним славянским оплотом России после отторжения Украины, кстати, "благодаря" усилиям таких же скрытых врагов и провокаторов, как Симоньян.

И что же делает Симоньян в разгар политического кризиса в братской Беларуси?

Она размещает очередной свой подстрекательский пост в соцсетях, продиктованный покровителями-наднационалами, призывая к военному сценарию в Беларуси.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - написала Симоньян в Telegram-канале.

Кто эти "вежливые люди", Симоньян не уточнила. Однако широкая аудитория с ее подлой подачи получила основание упрекать Россию в том, что якобы российские военные уже находятся в Беларуси и помогают Лукашенко жестоко подавлять акции протеста. Дело в том, что в транслировании этой версии весьма заинтерсованы враждебные России круги, которые хотят выбить Беларусь из тандема с Россией и повести эту славянскую страну по украинскому сценарию. И вот Симоньян фактически ретранслирует эту враждебную России версию, только в хитрой армянской упаковке. "Как они умеют" - это тоже намек, только на Украину. Тем самым Симоньян пытается разбить официальную позицию Кремля, что российских военных на Украине не было.

Создается впечатление, что свои провокационные посты в соцсетях Симоньян пишет под диктовку спецслужб стран, заинтересованных в развале России.

Более того, армянское лобби ненавидит Лукашенко за его дружбу с Президентом Азербайджана и принципиальную позицию белорусского лидера в армяно-азербайджанском конфликте, которая давно раздражает армянство. Не случайно армянские агенты проармянских российских СМИ были неоднократно пойманы в Беларуси при попытке совершения провокационных действий.

Вот и в передаче армянофила Владимира Соловьева Симоньян отнюдь не в приступе "демократии" кричала о "произволе Лукашенко".

Позиция Симоньян, призывающей к насилию в Беларуси, соответствует и планам глобалистов, и армянского лобби по свержению Лукашенко и включению Беларуси в проект "Междуморье", то есть союз с Польшей, Литвой и конечно же американцами.

Однако российские власти не реагируют на опасную для России деятельность Симоньян, тогда как многие ее действия и посты в соцсетях, тем более учитывая занимаемый ею статус, тянут на статью 354 УК РФ за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

Тот день, когда Симоньян будет хотя бы удалена со своих постов, будет свидетельством того, что в России стали побеждать патриотические силы.