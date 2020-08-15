Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Индонезии Джоко Видодо поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Индонезии самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией, связей в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, вызывает удовлетворение.

Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с народом Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулось человечество.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Индонезии - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.