Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне

26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного 99-квартирного семиэтажного здания общежития в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется