https://news.day.az/politics/1265344.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне - ФОТО
26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного 99-квартирного семиэтажного здания общежития в поселке Бузовна Хазарского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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