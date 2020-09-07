Экономический кризис и политический хаос

И без того дышащая на ладан экономика Армении сталкивается с новыми вызовами. Тому причина - разрушительные последствия пандемии COVID-19, охватившая весь мир.

Первое полугодие характеризовалось для Армении усилением экономического спада, обострением политических конфликтов, а также увеличением масштабов коррупции и взяточничества. Статистические показатели также подтверждают полный крах экономики Армении. Так, с начала нынешнего года многие крупные предприятия страны-оккупанта были вынуждены объявить себя банкротом.

В Армении наблюдается спад в сфере сельского хозяйства и промышленности. Исследования показывают, что если ситуация не изменится, вскоре в Армении может произойти социальный взрыв. Одна из главных причин этого заключается в том, что новое руководство страны, захватившее власть в результате так называемой "бархатной революции", преемствовала агрессивную внешнюю политику предыдущих властей. Как результат, население охватывает чувство разачарования, поскольку страна продолжает скатываться в пропасть.

На фоне продолжающегося экономического кризиса рейтинг правительства премьер-министра Никола Пашиняна находится в стабильном падении. В нынешней тяжелой эпидемиологической ситуации глубокий социально-экономический спад приводит к увеличению разрыва между правительством и народом и усиливает социальную напряженность. Отсутствие у страны в достаточном количестве экономических (да и политических ресурсов ввиду незрелости армянского руководства) для решения социальных проблем обостряет противостояние между правительством и населением Армении.

Для которого кстати единственным выходом из этой ситуации остается одно - эмиграция. Резкий рост количества армянских эмигрантов связан в первую очередь с экономическими и социальными проблемами, безработицей, низкой заработной платой, невозможностью найти работу по специальности и сложностью ведения бизнеса. Итоги опросов нескольких социологических агентств показывают, что три четверти респондентов считают в качестве одной из основных причин роста миграции коррупцию, неисправность судебной системы и общую несправедливость в стране. По официальным данным, темпы миграции в Армении особенно увеличились за последние два года (то есть после "бархатной революции").

Согласно статистике, около 95% мигрантов, уезжающих из Армении на краткосрочную работу, и 75% мигрантов на длительный период времени уезжают в Россию. Причем правительство Армении делает вид, что этой проблемы нет, и не предпринимает никаких шагов для предотвращения оттока населения. Большинство уезжающих мужчин приобретают билет в один конец, забирая с собой семьи. Именно по этой причине в Армению заметно снизились денежные перечисления из-за границы. А это в свою очередь создает более тяжелую экономическую ситуацию в стране. Потому что экономика Армении по-прежнему во многом зависит от денежных переводов трудовых эмигрантов.

Стремление к мести сторонников карабахского клана (тандема Саргсян-Кочарян), пользующихся социальными беспорядками на фоне пандемии, может еще больше осложнить ситуацию в стране. Как пишут армянские СМИ, во внутриполитической жизни страны не произошло значительного прогресса, число разочарованных растет, а оппозиция втихую и планомерно совершенствует свои планы.

Основная причина того, что оппозиция страны не предпринимает серьезных действий против Пашиняна, заключается в том, что правительство Армении и без постороннего давления умудряется делать огромное количество ошибок. К примеру, вопреки обещаниям на лучшую жизнь, за два года правления Пашиняна госдолг страны увеличился до 8 миллиардов долларов.

Очевидно и то, что не только экс-президент Серж Саргсян и его Республиканская партия, которые были вынуждены уйти в оппозицию, но и команда Роберта Кочаряна наряду с недовольными новым правительством олигархами объединяются и готовятся вступить в решающую схватку с премьер-министром, стремительно теряющим народное доверие. И если Пашинян продолжит терпеть неудачи как во внешней политике, так и внутренней, то его судьба в качестве политика закончится весьма плачевно.

Байрам Эльшадов