Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила за поздравления с днем ее рождения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления с днем ее рождения.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Сколько душевных, трогательных слов, прекрасных, добрых пожеланий! Сколько всего выражено так сердечно! Благодарю всех за поздравления с днем рождения! Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность! Спасибо за теплоту ваших чувств и слов! Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви и счастья!".