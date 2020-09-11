Пашинян пытается заселить оккупированный Карабах ливанцами

Некоторое время назад с подачи армянского премьера Никола Пашиняна оккупационный режим Нагорного Карабаха бросил клич, приглашая армян из Армении и диаспоры в Шушу. В этом азербайджанском городе, в настоящее время оккупированном армянскими бандформированиями, проживает очень незначительное количество населения. Город фактически брошен и пустует.

За почти тридцать лет оккупации "многострадальные" много раз пытались заселить Шушу. Дома вынужденного покинуть родные земли азербайджанского населения либо разрушены, либо заброшены. Даже попытались организовать продажу домов и земель, с которых они изгнали азербайджанское население. Спроса, естественно, не было. И вот пришла в голову новая идея: заселить пустующий и разграбленный армянами Карабах выходцами из Ливана.

Армянские СМИ во всю глотку восторженно сообщали, что в Шушу "на постоянное место жительства" прибыли АЖ ДВЕ семьи врачей-армян из Бейрута. Эти армянские семьи, как и прочие их соплеменники, жили в лучшем месте ливанской столицы, и так вышло, что катастрофический взрыв в порту снес именно армянские кварталы. Ливан - страна бедная, незадолго до взрыва объявившая себя банкротом. Убедили в общем, человек десять - две семьи наивных врачей, которые, уверен, совсем скоро увидят реальность такой, какая она есть.

На оккупированных территориях задержалось немного сирийцев, большинство уехали, и не в нищую Армению, а в другие страны. Так что сирийские армяне не спасли демографическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Теперь на "историческую родину" заманивают армян Ливана.

Но о какой "исторической родине" и "репатриации" говорит Ереван? Азербайджанский Карабах по определению не может быть родиной ливанских армян. Корни армян Ближнего Востока вообще не имеют никакого отношения не то что к Карабаху, даже к самой Армении.

Эксперты из самых разных стран мира в беседе с Day.Az однозначно сходятся во мнении о том, что затея Пашиняна с переселением ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана - в лучшем случае идиотизм, а в худшем - попытка создать себе "живой щит" на случай возобновления боевых действий.

Так, известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что необходимо жестко пресекать любые поползновения, способствующие заселению этническими армянами из других стран оккупированных районов Азербайджана. "С точки зрения международного права действия режима Пашиняна незаконны. Карабах - это Азербайджан, и подобные провокации нарушают все международные конвенции", - подчеркнул Михайлов.

В свою очередь, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков отметил, что Пашиняну банально нужен "живой щит". "Действия Еревана по их заселению, что беженцами из Ливана и Сирии, что собственными гражданами, являются преступлением. Как с точки зрения международного права, так и с позиции человеческой морали, поскольку очевидно: переселяемых людей используют в качестве живого щита. С учетом непрекращающихся провокаций армянской стороны в зоне конфликта, в случае ответных соразмерных действий азербайджанской стороны переселенцы могут стать невинными жертвами. И это одна из возможных истинных целей всей этой акции Еревана", - считает Виталий Арьков. По словам эксперта, заселение переселенцами из Ливана Нагорного Карабаха ставит под сомнение честность заявлений нынешних властей Армении относительно их нацеленности на продолжение переговоров по мирному разрешению карабахского конфликта.

А экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза заявил в интервью Trend, что заселение Арменией оккупированного Нагорного Карабаха противоречит усилиям по урегулированию конфликта путем переговоров.

"Как бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США меня очень разочаровывает то, что лица армянского происхождения переселяются из Сирии и Ливана в Нагорный Карабах. Подобный шаг Еревана противоречит усилиям урегулировать конфликт путем переговоров. В те времена, когда я был сопредседателем Минской группы, было немыслимо, чтобы правительство Армении сделало что-то подобное, потому что это было бы признаком того, что оно утратило всякую серьезность в достижении урегулирования путем посредничества под эгидой Минской группы. В этих условиях очень сложно восстановить прогресс в формате Минской группы", - сказал он.

На слова Брайзы хотелось бы обратить особое внимание. Действительно, оккупанты в последнее время как-то по-особенному обнаглели - и во многом это происходит с попустительства Минской группы и ее сопредседателей. Их молчание, дежурные отписки относительно мирного урегулирования - все это лишний раз подпитывает иллюзии Пашиняна о его безнаказанности. Неслучайно пассивность Минской группы вызывает серьезное недовольство в Азербайджане.

МГ ОБСЕ по долгу своего мандата обязана озаботиться фактами незаконной миграционной деятельности, развернутой оккупантами на азербайджанских территориях. Международные правовые акты запрещают искусственное изменение демографической ситуации на оккупированных территориях. И где же ОБСЕ? Где другие международные организации? Поразительная слепота и глухота: они словно не видят и не слышат происходящего, о каких-то мерах по давлению на Армению из-за заселения оккупированного Карабаха и говорить не приходится.

В результате Армения демонстрирует наглое пренебрежение международным правом. И тут возникает вопрос - а зачем вообще нужна такая структура как Минская группа, если она не видит того, чем должна заниматься? Может быть, пора всерьез задуматься о ее эффективности, о пересмотре формата ее деятельности? Одно очевидно: безнаказанность порождает наглость. И терпение Азербайджана в этом смысле небесконечно. Это то, что стоило бы усвоить всем - и Пашиняну, и его марионеткам в Ханкенди, и Минской группе.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az