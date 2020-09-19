СГБ Азербайджана прокомментировала информацию о списке граждан, распространившемся на ряде сайтов и в соцсетях

В последние дни на некоторых сайтах и в социальных сетях распространился список являющихся гражданами Азербайджана некоторых общественно-политических деятелей, преподавателей и студентов вузов, сотрудников информационных агентств и порталов, а также других лиц, которые якобы служат интересам России. В Службу Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поступили многочисленные обращения от известных политических деятелей и отдельных представителей интеллигенции для прояснения ситуации в связи с этим списком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, учитывая обеспокоенность граждан на фоне продолжающейся оккупации территорий Азербайджана и интенсификации провокаций противника на фронте, СГБ заявляет, что распространение подобной абсурдной и безосновательной информации не только служит нарушению стабильности в стране, созданию недоверия к органам власти, но и рассчитано на то, чтобы нанести ущерб сформировавшимся на протяжении многих лет отношениям дружбы и сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

"Расцениваем распространение такой информации как очередную провокацию против азербайджанского государства, которая исходит от вражеских сил, и призываем граждан не верить подобной безответственной информации", - говорится в сообщении СГБ.

Также отмечается, что идет работа по выявлению источников распространения вышеотмеченной информации, целей и интересов замешанных в этом вопросе сил.