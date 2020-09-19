Радикальная оппозиция, руководствуясь гнусными целями, желала смерти Тофига Ягублу.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, передает Day.Az.

"В результате гуманной политики, проводимой азербайджанским государством, мера пресечения в отношении члена партии "Мусават" Тофига Ягублу, которому решением суда был вынесен приговор по конкретному уголовно преследуемому деянию, была заменена на домашний арест. Представление же радикальной оппозицией и членами "пятой колонны" этого гуманного шага как "победы", озвучивание незаконных призывов вновь показали, что для сил, занятых день и ночь злословием в соцсетях, человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Такие лица, как дочь Ягублу Нигяр Хази, Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы, готовы во имя своих амбиций растоптать даже самые высокие принципы".

Депутат отметил, что во время нахождения Тофига Ягублу в СИЗО все его права были обеспечены: "В соответствии с законодательством были созданы все материально-бытовые условия, его права не были ограничены и он регулярно встречался и поддерживал телефонную связь с членами семьи. Помимо этого, были разрешены встречи с Омбудсменом, представителями офиса Международного комитета Красного креста в Азербайджане. Для контроля над состоянием здоровья Ягублу он был помещен в медпункт СИЗО, и состояние его здоровья было стабильным. В то же время по желанию Ягублу были созданы условия для того, чтобы знакомый ему гражданский врач Адиль Гейбулла занимался его лечением. По рекомендации Адиля Гейбуллы Тофиг Ягублу был переведен в клинику City Hospital. Кроме того, официальные лица и врачи TƏBİB, сотрудники Пенитенциарной службы посетили его в клинике, контролировали состояние его здоровья. Лечащий врач Адиль Гейбулла назвал созданные условия гуманным шагом, и жестко раскритиковал тех, кто попытался воспользоваться сложившейся ситуацией в своих гнусных целях. Врач обвинил этих людей в античеловечности. Он также раскритиковал тех, кто посредством интернет-каналов распространяет, находясь за рубежом, клеветническую информацию против Азербайджана. Он подчеркнул, что эти силы заинтересованы в затягивании процесса, чтобы Ягублу продолжал голодовку. Адиль Гейбулла сказал: "Они хотят, чтобы Ягублу впал в кому, а они воспользовались этим".

По словам Османова, отрадно, что силы, осуществляющие здоровую политическую деятельность, представители гражданской общественности подвергли серьезной критике радикальную оппозицию, желающую усугубления состояния Ягублу, вплоть до его смерти. Радикальной оппозиции и ее покровителям следует осознать, что их попытки характеризовать данный гуманный шаг азербайджанского государства как результат их "давления", их "победы" обречены на провал, сказал он.