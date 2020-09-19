Армянский след в скандальном списке «российских агентов» в Азербайджане

Day.Az представляет статью журналистки издания korrespondent.az Аллы Гасанбейли, посвященную ситуации вокруг скандального списка "азербайджанцев, работающих на Кремль". Эта тема именно в обобщенном в статье виде активно муссируется в соцсетях в последние дни - и полагаем, что материал будет интересен нашим читателям:

Специализирующийся на освещении деятельности секретных служб российский Центр "Досье" опубликовал четвертую часть своего исследования: "Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран. "Борода" из Еревана и мягкая сила в Баку". Казалось бы, какая связь? Однако последующее развитие событий в нашей столице вывело нас на кадры Симоньян.

Некоммерческий проект впавшего в немилость российского олигарха Михаила Ходорковского знакомит читателей с рабочими документами из секретариата генерала разведки РФ Владимира Чернова, возглавляющего управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Напомним, что в предыдущих частях "Досье" рассказал о карьерном пути Чернова и о том, как его подчиненные - полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов - через политтехнолога Сергея Михеева курируют оппозиционеров из Альянса патриотов Грузии.

Материал вызвал громкий скандал, и партию потребовали снять с выборов, но это для нас не главное. Дело в том, что в опубликованном Центром списке 76-ти человек, состоящем из политиков, общественных деятелей, журналистов, политологов, деканов университетов и перспективных студентов, оказались и наши граждане. Позже выяснилось, что на самом деле списки ничто иное как перечни участников ряда международных конференций, где присутствовали и представители из Азербайджана. Такого материала у махинаторов оказалось достаточно. Ведь если вспомнить, в минувшем году прошло несколько международных мероприятий, в том числе Каспийский медиа форум (входят пять стран), медиатренинги и международный конкурс волонтеров. Вот и стали наши граждане фигурантами громких "расследований".

Кстати, СГБ Азербайджана и двое лиц из этого списка выступили накануне в социальных сетях с резким опровержением приведенной информации, заявив о недостоверности опубликованных в "Досье" материалов. Правду сказать, в Азербайджане не стали бы придавать серьезное значение провокационному Интернет-ресурсу Центра "Досье, если бы эту публикацию не распространил местный сайт dominant.az, причем, в искаженной и весьма тенденциозной форме. Материал на этом ресурсе вышел под несоответствующим исходному тексту заголовком, фактически обвиняя числящихся в перечне лиц в "сотрудничестве с Кремлем". При этом в списках участников конференций, а никак не обвиняемых, оказалось немало уважаемых в обществе журналистов, экспертов, преподавателей и рядовых студентов.

Но руководитель сайта dominant.az. не ограничилась публикацией материалов, а принялась распространять необоснованные обвинения в адрес азербайджанских коллег в социальных сетях. В ходе нашего расследования выяснилось, чьих рук это дело - оказалось, что сайтом руководит некто Румия Мираслан, до этого работавшая в офисе действующей в нашей стране подконтрольной Маргарите Симоньян конторы Sputnik-Азербайджан.

А потому несколько слов об этом ресурсе и его покровителях. Sputnik-Азербайджан неоднократно оказывался в центре общественных и медийных скандалов. В ходе таких инцидентов всплывали конкретные факты, свидетельствующие о неблаговидной, мягко говоря, деятельности в нашей стране руководителя азербайджанского отделения этого ресурса Азиза Алиева, а также долгосрочных целях, преследуемых им и его покровителями. Словом, не удивительно, что корни нового инцидента вновь уходят в структуру, возглавляемую армянами в Москве в лице Маргариты Симоньян, и в Баку - неким Азизом Алиевым, большим другом главы российского медиахолдинга "Life" Арама Габрелянова.

Вся эта цепочка - классический случай попытки проникновения армянских элементов в Азербайджан посредством российских структур и каналов влияния. Но возникает вопрос - как реагируют на это курирующие данное направление азербайджанские чиновники? Ответ, как ни странно, очевиден: придерживаясь принципа "собака лает - караван идет", они пребывают в полной уверенности, что азербайджанское общество снова проглотит ложь и забудет о случившемся. К этому надо добавить, что бывший помощник президента Али Гасанов негласно патронировал эту структуру и даже выделил ей офис в своем Международном пресс-центре. Стоит ли в таком случае удивляться, что невзирая на громкие общественные кампании, оберегаемый и охраняемый Sputnik армянских пропагандистов в Баку не сдает уверенных позиций, а его местное руководство беспечно продолжает "нести добро" в массы.

Но вернемся к бывшей сотруднице возглавляемого армянами медийного ресурса Румие Мираслан, бодро распространявшей дезинформацию российского центра "Досье". Ведь вполне возможно, что списки наших граждан, ставших заложниками аферы проекта Ходорковского, были "слиты" ей определенными силами, пытающимися вбить клин в российско-азербайджанские отношения. И вновь возникают вопросы к позиции азербайджанских чиновников. В этой связи остается только напомнить про то, какой вызов бросил руководству нашей страны бывший гражданский муж Маргариты Симоньян, директор дирекции мультимедийных центров агентства и радио "Спутник" Андрей Благодыренко. Примчавшись в Баку для спасения ценного сотрудника, он, если верить источнику, так и заявил: "Никто не сможет закрыть Sputnik Азербайджан, и никто не посмеет снять с занимаемой должности Азиза Алиева. Мы обо всем договорились с помощником президента".

Инцидентов с участием армянских пропагандистов немало, а вспомнилась как-то кстати история с первым коллективом агентства "Новости-Азербайджан". Дело в том, что упомянутое агентство было партнером РИА Новости, но позже РИА Новости вытеснил Sputnik. При этом главной причиной ухода всего коллектива русскоязычной версии стало то, что представитель "Россия-Сегодня" в этом агентстве А. Алиев начал занимать проармянскую позицию в информационной политике. В целом же вполне возможно, что руководство сайта dominant.az, имеющее связи в курируемом армянами российском ресурсе, получило заказ от своих покровителей, и решило на этот раз очернить известных в республике людей. Полагаем, Симоньян будет в восторге от этого, а Азиз Алиев получит очередную благодарность за "хорошо" подготовленные кадры.