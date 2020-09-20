Президент Ильхам Алиев: Армяне всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям

Армяне всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Армения развязала вооруженную агрессию против Азербайджана. Армения является страной, спонсирующей терроризм. Интенсивный характер поставки оружия, конечно, серьезно беспокоит нас, так как оно используется против нас. Из этого оружия убивают наших детей, граждан. Поэтому данный вопрос, как и любой другой, находится в центре внимания. Мы и дальше будем контролировать ситуацию. Кстати, должен сказать, что высоко оцениваю действия правительства Грузии в этих событиях", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем.

"Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга. Межправительственные связи с каждым днем укрепляются. Реализуются многие важные проекты. В ближайшее время наш министр иностранных дел совершит официальный визит в Грузию. Это будет его первый визит в Грузию в качестве министра иностранных дел. Сейчас готовится программа визита. Есть много вопросов. Нас связывают как исторические узы, так и общие интересы. Сегодня связи и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран. Еще раз хочу сказать, что правительства Грузии и Азербайджана находятся в тесном контакте друг с другом, и это будет продолжаться.

Но правдой является и то, что армяне, проживающие в Армении и Грузии, а также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. Источником некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в прошлом году, также является мировое армянство. Их основная цель - нарушить грузино-азербайджанские связи. Но они не добьются этого, так как, еще раз говорю, мы - надежные партнеры и открыто обсуждаем все вопросы. Азербайджан всегда находился рядом с Грузией. Не хочу сейчас перечислять эти исторические факты. Но Азербайджан всегда выступал за развитие, благосостояние, стабильность в Грузии. Но посмотрите, как ведет себя Армения. Проживающие в Грузии некоторые местные армяне при подстрекательстве руководства Армении занимаются там поджигательской деятельностью. Они проявляют склонность к сепаратизму. Исподтишка ведут там работу провокационного характера, идеологическую работу. Разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? Нет. Они выдвигают необоснованные претензии к грузинским церквям. Арменизируют исторические памятники в регионе, где проживают армяне. Не проявляют там должного уважения к государственным символам Грузии. Одновременно Армения всегда голосовала в ООН и в других международных организациях против Грузии. В вопросах территориальной целостности всегда выступала против Грузии. Как это возможно? Ты не признаешь территориальную целостность этой страны. В то же время уверен, что грузинский народ не забыл, какие зверства совершил армянский батальон Баграмяна во время войны в Абхазии, на чьей стороне воевал и на чьей стороне находится сегодня. Армяне, проживающие в Абхазии и уже захватившие значительную часть власти. Азербайджан же во все времена был рядом с Грузией. Во всех международных организациях демонстрировал и будет демонстрировать однозначную позицию в связи с территориальной целостностью Грузии. Разница в этом. Конечно, считаю, что сегодня грузинский народ хорошо знает, кто его друг, а кто - враг", - подчеркнул глава государства.