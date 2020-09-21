Президент Ильхам Алиев утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Венгрией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ об утверждении "Соглашения между министерством экономики Азербайджана и министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в сфере индустрии здравоохранения".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно Указу утверждено "Соглашение между министерством экономики Азербайджана и министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в сфере индустрии здравоохранения", подписанное 17 июля 2020 года в Баку.
После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего Указа, министерство экономики обеспечит выполнение его пунктов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.
Х Х Х
Президент Ильхам Алиев также подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки".
Указом утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки", подписанный 17 июля 2020 года в Баку.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство здравоохранения обеспечит выполнение его пунктов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании внутригосударственных процедур.
Х Х Х
Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об информационном обмене и помощи в получении налоговых требований".
Согласно Указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об информационном обмене и помощи в получении налоговых требований", подписанный 17 июля 2020 года в Баку.
После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего Указа, министерство экономики обеспечит выполнение его пунктов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре