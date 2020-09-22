Валентина Матвиенко: Азербайджан был и остается стратегическим партнером России

Как сообщалось ранее, парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в России.

Как сообщили во вторник Day.Az в Милли Меджлисе, в рамках визита спикер Сахиба Гафарова 22 сентября встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Приветствуя председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и азербайджанскую делегацию, Валентина Матвиенко сказала, что рада видеть азербайджанских парламентариев в России. Она отметила, что ценит тот факт, что Сахиба Гафарова совершила один из первых официальных визитов на посту председателя Милли Меджлиса в Россию.

"Это знак уважения и очень добрых намерений в плане сохранения существующих тесных отношений между парламентами России и Азербайджана. Азербайджан был и остается для нас стратегическим партнером. Несомненно, межпарламентское сотрудничество играет важную роль в построении межгосударственных отношений. Мы ждали вашего визита, и придаем ему большое значение. Это хорошая возможность в рамках парламентского диалога сверить часы по двусторонней повестке дня, обсудить волнующие вопросы по международным проблемам, обменяться мнениями, планами, перспективами, для дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества", - сказала Валентина Матвиенко.

В ходе встречи Матвиенко высоко оценила шаги Азербайджана в борьбе с COVİD-19, который стал бедствием человечества в XXI веке, и выразила признательность за поддержку России нашей страной в этой области.

Рассказав о запланированном на завтра выступлении спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Федеральном совете Федерального собрания, Валентина Матвиенко отметила, что "можно сказать первое заседание завтрашней сессии откроете Вы".

Выразив признательность за радушный прием спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила Валентину Матвиенко за приглашение азербайджанской делегации в Россию. Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что этот визит и предстоящие встречи придадут новый импульс успешно развивающимся межпарламентским отношениям между двумя странами. Было отмечено, что политический диалог и многочисленные взаимные визиты Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина играют важную роль в выведении всесторонних отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства.

Затронув отношения двух стран в гуманитарной и культурной сферах, Сахиба Гафарова отметила, что эти отношения играют не менее важную роль, чем экономические и политические. Спикер Милли Меджлиса напомнила, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева внесла большой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в гуманитарной и культурной сферах. Было отмечено, что в ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин наградил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву орденом "Дружба" за заслуги в развитии гуманитарных и культурных связей между двумя странами, и во время вручения сказал, что "Мехрибан ханум Алиева настоящий друг России".

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, несомненно, играют важную роль и парламенты обеих стран. И в Милли Меджлисе, и в Федеральном собрании действуют группы дружбы. Спикер азербайджанского парламента выразила уверенность в том, что Россия и Азербайджан продолжат сотрудничество в различных парламентских организациях после завершения пандемии.

Сахиба Гафарова особо подчеркнула эффективность взаимного обмена опытом между наблюдательными миссиями во время выборов в Азербайджане и России как в двустороннем формате, так и между наблюдательными миссиями международных организаций, в частности в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Спикер выразила уверенность в том, что постоянная двусторонняя межпарламентская комиссия между Милли Меджлисом и Федеральным Собранием внесет неоценимый вклад в развитие наших отношений.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение и отношениям с субъектами Российской Федерации. Было отмечено, что парламент Азербайджана имеет тесные связи с Милли Меджлисом Республики Дагестан и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Рассказав в ходе встречи о нагорно-карабахской проблеме председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это болезненный конфликт не только для Азербайджана, но и для всего региона, и он продолжается уже более 30 лет.

"Оккупация 20 процентов азербайджанских земель и наличие одного миллиона беженцев - большая проблема. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта, документы, принятые НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ, и сегодня остаются невыполненными. Армения игнорирует эти международные организации и, к сожалению, международное сообщество не реагирует адекватно на Армению. Несмотря на подписание в Бишкеке в 1994 году соглашения о прекращении огня, огонь не прекращался, можно сказать, ни на день. В результате этой стрельбы гибнут мирные жители, старики и дети.

Последняя опасная провокация была совершена Арменией 12 июля этого года. Она была опасной также из-за того, что эти события произошли не в Карабахе, а на участке армяно-азербайджанской границы в Товузском районе. В результате были убиты военнослужащие и мирные жители. Эти провокации продолжаются и сегодня, и, по данным минобороны, вчера был убит один азербайджанский военнослужащий. Ход событий показывает, что Армения готовится к большой войне. Мы надеемся, что Россия, как сопредседатель занятой урегулированием конфликта Минской группы, активизирует свои усилия по скорейшему урегулированию этого вопроса", - сказала Сахиба Гафарова.

В ходе встречи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, пригласив свою коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом в удобное ей время, сказала: "Уверена, что сегодняшняя встреча, в целом наши визиты внесут вклад в дружественные отношения между Азербайджаном и Россией".

Далее состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.