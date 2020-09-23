Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно

Высказывание "Кто умирает за фашизм, умирает за Армению" очень опасно. Об этом во время выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, передает Day.Az.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется