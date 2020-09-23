https://news.day.az/politics/1273211.html Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно - ФОТО
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно - ФОТО
Высказывание "Кто умирает за фашизм, умирает за Армению" очень опасно. Об этом во время выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, передает Day.Az.
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