Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству в поселке Балаханы

23 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в поселке Балаханы в Баку. 

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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