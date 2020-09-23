https://news.day.az/politics/1273282.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству в поселке Балаханы
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству в поселке Балаханы
23 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в поселке Балаханы в Баку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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