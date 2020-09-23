Россиянам надо искать армянских боевиков в российском медиаполе

Российским политикам лучше искать армянских информационных боевиков в российском медиаполе.

Армянская политическая сеть настолько укрепила свое влияние в российском информационном пространстве, что каждый раз, оппонируя и разоблачая те или иные фейки в российских СМИ, мы должны понимать, что имеем дело не столько с российскими, сколько с армянскими политическими кругами.

Армяне давно готовились к поглощению российского медиаполя, что доказывает превалирующий армянский состав высшего руководства ведущих российских СМИ, в том числе государственных, укомплектованных кадрами политического армянства. В рамках той же программы арменизации общественно-политического и медийного пространства в России создали и запустили сеть не только "русских" проармянских экспертов, но и якобы "сирийских", "египетских" экспертов и других. На самом деле речь идет об этнических армянах, прибывших в Россию из Армении, стран Ближнего Востока, включая Сирию и Ливан, где так же, как и в России, наблюдается высокая плотность армянского населения. Таких армян-экспертов с арабскими фамилиями рекрутировали в Москву Маргарита Симоньян, устроившая их на свой телеканал RT и в свое агентство Sputnik, Саркис Цатурян, создавший в России агентство "Реалист" для вещания армянских экспертов - выходцев из Ближнего Востока, РИАфан, где также трудятся сирийские армяне, и другие. Успешно продвигает интересы армянства в российском информационном поле и агентство "Регнум" во главе с Колеровым. Таких структур двойного служения в России десятки, а то и больше.

Но армянское лобби использует не только эти СМИ, но и имеет большие возможности распространения нужных, как правило, провокационных материалов, почти во всех российских СМИ. Армянские команды покорно выполняются, тем более, когда они исходят от высокопоставленных чиновников.

Армянство в последнее время заметно усилило вброс фейков в мировые СМИ, особенно в российские. На фоне развязывания Ереваном военной провокации на Товузском направлении азербайджанской границы, в то время, как открыто осуществляется переброска армянских боевиков из стран Ближнего Востока на оккупированные территории Азербайджана, в параллель ведется массированная информационная кампания прикрытия большой армянской авантюры по разжиганию полномасштабной войны в Кавказско-Каспийском регионе. Армянская сторона пытается перенести фокус внимания на Азербайджан и Турцию, обвиняя их в тех действиях, в которых замешан сам Ереван и его внешние кураторы. Таким образом, в сети, особенно в российском сегменте, появляются заказные статьи, играющие в пользу армян.

Одним из таких материалов является вышедшая вчера в популярном "Московском комсомольце" публикация на тему под названием "Турция начала мобилизовать исламистов для войны в Карабахе. Наемников вербуют из числа террористов". Это фейк, который так легко опубликовал Павел Гусев, возглавляющий МК - провокация армянских спецслужб, получивших большие возможности для реализации армянских провокаций в российском информационном пространстве.

Тот факт, что оккупированные территории Азербайджана заселяются армянскими боевиками - выходцами из Ливана, Сирии и других стран Ближнего Востока, не отрицает даже Ереван. Правда, боевиков представляют "мирными переселенцами", которыми Ереван наводняет регион именно тогда, когда Пашинян полностью отказался от переговорного процесса и на всех уровнях готовится к войне. Даже его примитивная супруга Анна Акопян оделась в костюм Рэмбо и позировала на фоне военных декораций. Только по официальным армянским же данным, на оккупированные территории Азербайджана перебрались уже более 1100 "семей", а если хотя бы вдвое-втрое умножить состав многодетных армянских "семей", то число армянских боевиков-головорезов, переброшенных в наш регион, может достигать и 4 тысяч человек и более.

Самое удивительное, что российские СМИ в информационном плане поддерживают врагов России, поскольку армянская политика наносит удар прежде всего по интересам России в этом регионе. Что же касается Турции, то эта страна обладает огромной, профессиональной, хорошо оснащенной армией и не нуждается в вербовке боевиков, в отличие от дохлой армянской армии, откуда бегут мужчины, а их место занимают женщины, обманутые соросовской авантюристкой Анной Акопян. В Азербайджане число добровольцев уже превышает пятьдесят тысяч. Войну в регионе объявляли не Азербайджан и Турция, а страна-агрессор Армения, подстрекаемая внешними кукловодами.

Выступая с обращением на Генассамблее ООН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершенно справедливо назвал Армению "препятствием для установления мира на Южном Кавказе". Российские СМИ лукаво обыгрывают выступление Эрдогана, отмечая, что "свое заявление президент (Турции - авт.) аргументировал тем, что вооруженные силы Армении якобы нарушили условия перемирия в спорном Карабахском регионе, что привело к человеческим жертвам и потерям техники с обеих сторон". А почему "якобы"? Тот факт, что это Армения развязала военные действия в июле этого года, вынужден был подтвердить даже глава МИД РФ Сергей Лавров. Армянская сторона не прекращает обстрелы на Товузском направлении, недавно погиб еще один военнослужащий ВС Азербайджана и один ранен. Но реальные факты не особо влияют на подконтрольную армянству информационную политику ряда российских СМИ.

"МК", дезинформируя аудиторию армянскими фейками, ссылается на "сирийские СМИ". Наверное, это такие же "сирийские СМИ", как те, которыми руководят Симоньян, Цатурян и Ко, и такие же "арабские" эксперты, как, например, Элдииб Амр Мохамед - армянин с арабской фамилией, привлеченный Цатуряном на площадку "Реалиста".

"МК" также ссылается на информацию МИД Армении - самую лживую дипломатическую контору в мире, которая неоднократно выступала и с антироссийскими заявлениями. Также источник в "МК" пытается апеллировать к якобы "многочисленным видео, снятым на границе Сирии и Турции". Мы знаем, какие фото и видео может клепать, например, телеканал RT, управляемый Маргаритой Симоньян, и какие провокации осуществляло руководимое ею агентство Sputnik в Анкаре, чтобы спровоцировать российско-турецкий конфликт.

Российским политикам лучше искать армянских информационных боевиков в российском медиаполе, чем сирийских "исламистов" турецкого призыва на границе с Азербайджаном. Такого рода сценарии, чтобы погрузить регион в войну и столкнуть Россию с Турцией, придумывают те же кукловоды, что ранее стояли за созданием "ИГ". А сетевое политическое армянство традиционно выступает их приспешником и провокатором войн.

Алла Михайлова