https://news.day.az/politics/1273297.html Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде - УКАЗ
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде - УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении применения электронных услуг в области государственной регистрации актов гражданского состояния.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, обращения для государственной регистрации рождения или смерти будут подаваться в электронном порядке, документы, подтверждающие рождение или смерть будут составляться в форме электронного документа, свидетельства и справки в связи с регистрацией рождения и смерти будут выдаваться в электронной форме.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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