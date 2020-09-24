Джейхун Байрамов: Конфликты угрожают развитию и стабильности на Южном Кавказе

Конфликты угрожают развитию и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Грузии, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, для быстрого развития региона необходимо прекратить оккупацию и вернуть вынужденных переселенцев в свои дома.

Джейхун Байрамов отметил, что крепкое стратегическое партнёрство Грузии и Азербайджана внесет большой вклад в развитие региона не только на региональном, но и на международном уровне.

Отметим, что это первый официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.

В ходе поездки министр уже провел официальные встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, вице-спикером парламента Кахабером Кучавой и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.