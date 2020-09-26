Совбез ООН должен прислушаться к Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Азербайджана изложил взгляды и мысли, беспокоящие азербайджанскую общественность на протяжении многих лет. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев дал глубокий анализ внешнеполитических и внутриполитических приоритетов Азербайджана, сделал акцент на вопросы мировой и региональной безопасности, разоблачил сущность Армении как страны-оккупанта, нарушающей нормы международного права.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя вчерашнее выступление Президента Азербайджана на общих дебатах в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства, по его словам, дал развернутую характеристику мировой повестки дня, связанной с необходимостью принятия самых срочных мер для установления устойчивого стабильного мира.

"Президент изложил взгляды и мысли, беспокоящие азербайджанскую общественность на протяжении многих лет. Это армянская агрессия, переселение на оккупированные территории армян с Ближнего Востока, нещадная эксплуатация природных ресурсов оккупированных территорий Азербайджана, уничтожение оставшихся там памятников истории и культуры азербайджанского народа. И, конечно же, напомнил мировым державам о необходимости принятия срочных мер против Армении вплоть до введения санкций в связи с невыполнением ею резолюций Совета Безопасности ООН, являющейся самой авторитетной международной площадкой, универсальной организацией", - сказал Фикрет Садыхов.

По словам политолога, Армения не считается с принципами международного права, топчет их при попустительстве, равнодушии и созерцательном отношении ведущих государств, которые должны одернуть Ереван и привести его в чувство. Сегодня поведение Армении должно вызывать недовольство и осуждение не только у Азербайджана. Президент Ильхам Алиев призвал к всеобщему осуждению и введению санкций против этой страны. Армения должна стать объектом пристального внимания, против ее действий должны быть предприняты серьезные шаги на уровне международных организаций, отметил наш собеседник.

Даже такая гуманистическая инициатива Президента Азербайджана, как созыв специальной сессии ООН по борьбе с COVID-19, встретила противодействие со стороны Еревана, подчеркнул Садыхов. Это, заметил он, не удивительно, учитывая, что в Армении широко и активно пропагандируется азербайджанофобия, тюркофобия, политика неприятия всего, что исходит с азербайджанской стороны. В этом своем протесте Армения осталась в одиночестве - остальной мир позитивно отреагировал на инициативу Баку и была созвана специальная сессия. Конечно, это не могло не раздражать Армению. Ей придется решать свои проблемы с пандемией в одиночку, что ей не под силу. Критическая ситуация с короновирусом в этой стране как раз является очевидным показателем ее изолированного положения и неадекватной реакции на инициативу Азербайджана.

"Из Еревана часто раздаются призывы о расширении территорий и новой войне для достижения этой цели. Мы это слышим уже не впервые. Официальные лица страны и руководители марионеточных сепаратистских властей говорят о нанесении ударов по крупным городам и важным гражданским объектам Азербайджана. Этому должен быть положен конец. И страны-члены Совбеза ООН должны незамедлительно отреагировать на подобные шовинистические узколобые заявления армянской стороны", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева