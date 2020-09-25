ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе

Евросоюз очень заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе, сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Клаар сообщил, что прибыл в столицу Азербайджана - город Баку с двухдневным визитом.

"В Баку следующие два дня отведены на встречи. ЕС глубоко заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно снизить напряженность и вернуться к ведению предметных переговоров без предварительных условий во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - написал Клаар.