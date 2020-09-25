https://news.day.az/politics/1273987.html ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе - Cпецпредставитель ЕС
ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе - Cпецпредставитель ЕС
Евросоюз очень заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе, сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Клаар сообщил, что прибыл в столицу Азербайджана - город Баку с двухдневным визитом.
"В Баку следующие два дня отведены на встречи. ЕС глубоко заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно снизить напряженность и вернуться к ведению предметных переговоров без предварительных условий во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - написал Клаар.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре