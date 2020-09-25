Фуад Мурадов провел видеоконференцию с участием азербайджанцев Германии

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана проведена видеоконференция с участием координаторов Совета координации, руководителей Домов Азербайджана и организаций диаспоры, действующих в Германии.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Госкомитете, председатель Фуад Мурадов рассказал о достижениях наших соотечественников, обозначил задачи и цели на будущее.

В ходе видеоконференции было затронуто выступление Президента Ильхама Алиева на заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, были широко обсуждены Товузские события, а также подготовка Армении к новой войне, наращивание агрессивной политики и расширение связей этой страны с террористическими группировками, обострение ситуации в регионе в результате незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана.

Была подчеркнута важность усиления деятельности в СМИ и социальных сетях, реализации инновационных мероприятий для всестороннего и полного информирования мирового сообщества о реалиях Карабаха.

Участники видеоконференции как позитивные изменения в жизни диаспоры жизни одобрили, что действующие в области науки, культуры и искусства азербайджанцы, уже ставшие достаточно известными в германском обществе, представлены в организациях диаспоры, в Берлине, Мюнхене и Кёльне начали функционировать Дома Азербайджана.

На встрече были внесены предложения по расширению интеграции азербайджанцев в местное общество, налаживанию отношений с германской общественностью, а также с политическими партиями этой страны на более профессиональном уровне.

В Госкомитете подчеркнули, что с начала пандемии с организациями и активистами диаспоры, действующими примерно в 60 странах мира, организовано более 300 подобных видеоконференций.