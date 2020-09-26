Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю исцеления пострадавшим", - говорится в соболезновании.