https://news.day.az/politics/1278423.html Разгром армян под Джебраилом - ПОДРОБНОСТИ операции азербайджанских ВС - ВИДЕО
Разгром армян под Джебраилом - ПОДРОБНОСТИ операции азербайджанских ВС - ВИДЕО
Сражение под Джебраилом, вероятнее всего, стало переломным. Армия Армении попыталась переломить ситуацию в свою пользу, но нарвалась на невиданное в своей новейшей истории поражение. И как следствие в Ереване полетели головы, а в стране ввели запрет на панические разговоры.
Как передает Day.Az, об этом сказал украинский эксперт Юрий Подоляка в эфире своего аналитического канала о политике и обществе.
Представляем вашему внимаю полное видео эфира:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре