Разгром армян под Джебраилом

Сражение под Джебраилом, вероятнее всего, стало переломным. Армия Армении попыталась переломить ситуацию в свою пользу, но нарвалась на невиданное в своей новейшей истории поражение. И как следствие в Ереване полетели головы, а в стране ввели запрет на панические разговоры.

Как передает Day.Az, об этом сказал украинский эксперт Юрий Подоляка в эфире своего аналитического канала о политике и обществе.

Представляем вашему внимаю полное видео эфира: