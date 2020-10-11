Азербайджан пригласил иностранных военных атташе в Гянджу и Мингячевир

Аккредитованных в Азербайджане военных атташе зарубежных стран приглашаем завтра посетить Гянджу, чтобы своими глазами увидеть деяния Армении.

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств также приглашаются в город Мингячевир для того, чтобы они сами смогли увидеть попытки Армении нанести удар по Мингячевирской ГЭС.