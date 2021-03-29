Может ли Германия столкнуться с реальными проявлениями «баварского сепаратизма»?

Согласно немецким источникам (Deutsche Wirtschafts Nachrichten), ссылающихся на экспертную оценку американской Geopolitical Futures, к 2050 г. "вполне вероятно изменение карты европейского континента", т. к. "отдельные федеральные земли могут возжелать двигаться собственным путем". В этой связи данный источник называет "немыслимым в настоящий момент", чтобы "та или иная федеральная земля Германии отделилась от Федеративной Республики Германии". Считая такое развитие "опасным", авторы материала подчеркивают, что его последствия могут проявиться в случае, если определенная федеративная земля будет "в одностороннем порядке расширять политико-экономические отношения с иностранными державами", тем самым действуя "против интересов федерального правительства".

А уже далее конкретизируется, что одним из сценариев для Германии может стать "возможное отделение Баварии от остальной части" страны из-за "массовых протестов" против несправедливого перераспределения финансовых потоков федерального правительства и недостаточного участия в принятии политических решений. "Риск такого рода присутствовал и до распространения COVID-19", но он был минимальным. Последствия же пандемии меняют ситуацию, т. к. "финансовые мотивы могут иметь решающее значение, в особенности, когда "сепаратистским устремлениям способствует заведомое ощущение" отдельными федеральными землями себя "ущемленными" в плане "несправделивого несения значительно больших расходов", нежели другие регионы(1).

В целом, вышепредставленный анализ не несет характера чего-то спонтанного или искусственно привнесенного в политическую жизнь Германии. Буквально в декабре 2020 г., представляя в земельном парламенте антивирусный пакет, баварский премьер Маркус Зёдер сделал довольно интересное заявление: "Речь идет о безопасности Баварии. Поэтому для всех должно быть ясно, что основная миссия парламента - защищать государство и его людей"(2).

Говоря иными словами, М. Зедер выступил фактически как глава суверенной земли. Хотя и это, в общем-то, неудивительно, т. к. еще несколько лет назад, в репортаже "Немецкой волны" подчеркивалось, что у баварцев периодически возникает "стремление к отделению". При этом говорилось об изданной в 2012 г. книге журналиста (член партии ХСС) Вильфрида Шарнагля (Wilfried Scharnagl), наименование которой в особых комментариях не нуждается: "Бавария может справиться и сама"(3).

Ну а в 2017 г. прошла информация о том, что "больше всех федеральных земель симпатизирует идее независимости от Германии" именно Бавария, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov. Как фиксировалось телерадиокомпанией BR, "во всех землях есть люди, выступающие за независимость", но "выше всего доля сепаратистов в Баварии: почти каждый третий житель". При этом 18% баварцев находят идею независимости "безусловно правильной", а еще 14% выражаются хоть и осторожней, но тоже "за": "идея, скорее правильная", считают они. Возник даже термин: "байкзит" (Bayxit), по аналогии с брекзитом британцев(4).

Без сомнений, уверенно говорить в настоящий момент о том, что Германия находится на пороге сепаратистского бума, преждевременно. Но факт остается фактом: пандемия реально привнесла столь разительные изменения на политико-экономической стезе по всему миру, включая и европейский континент, что исключать угрозу "баварского сепаратизма" для Германии вряд ли получится.

1.Landkarte im Jahr 2050: Auf dem europäischen Schachbrett bahnt sich eine Katastrophe an

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510387/Landkarte-im-Jahr-2050-Auf-dem-europaeischen-Schachbrett-bahnt-sich-eine-Katastrophe-an

2.Из-за тяжелой ситуации с COVID-19 Германия не отменяет карантин https://www.vesti.ru/article/2496662

3.Вирус Шотландии: Какие еще регионы в Западной Европе хотят независимости?

https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/a-17927780

4.Елена Шлегель. Жители Баварии хотят независимости от Германии

https://liveberlin.ru/news/2017/07/19/zhiteli-bavarii-hotyat-nezavisimosti-ot-germanii/

Теймур Атаев