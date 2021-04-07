Армяне применили ракеты «Искандер» без дозволения Москвы

Как известно, в самом конце 44 дневной Второй Карабахской войны по словам экс-президента Сержа Саргсяна и генерал-полковника Мовсеса Акопяна по Шуше, освобожденной азербайджанскими войсками, был нанесен удар ракетами "Искандер". Тогда же последовал нелепый и непонятный комментарий от премьер-министра Пашиняна, что боеголовки не взорвались или же сработали лишь на 10 процентов мощности. Заместитель начальника генштаба ВС Армении, высмеявший эти слова главы правительства, был немедленно уволен. В свою очередь, российские военные опровергли использование Арменией ОТРК "Искандер", сказав, что все ракеты находятся на складском хранении. После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Пашинян заявил, что ситуация с ОТРК "Искандер" разъяснилась и претензий к качеству российского оружия у него нет.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

"Казалось, что тема закрыта. Но, как стало известно..., специалисты Агентства по разминированию обнаружили еще 15 марта в Шуше обломки, принадлежащие к ОТРК "Искандер" (9М723). Это неопровержимо доказывает использование этих ракет, но так как никакого ущерба они не нанесли и более того, не был даже зафиксирован их взрыв, слова Пашиняна о пониженной мощности боеголовки приобретают иной смысл.

Версии в этой связи могут быть разные, но поделюсь своей. Эти ракеты не могли быть сбиты нашими средствами ПВО, так как, во-первых, сам факт использования ОТРК "Искандеры" был бы зафиксирован сразу же, а, во-вторых, Азербайджанские современные средства перехвата ракет в зоне, которая освобождалась от армянских войск, по определению развернута быть не могла. Следовательно, ракеты до Шуши долетели, но штатно не взорвались. Напомню, что боеголовка состоит из 54 кассетных боеприпасов общим весом 450 кг, которые должны взорваться на определенной высоте и полностью поразить все незащищенные и малозащищенные объекты на площади более 2 гектаров. То есть две такие боеголовки разрушили бы в случае их взрыва все, что осталось от Шуши и уничтожило освободивших ее наших бойцов. Но всего этого не произошло", - написал депутат.

Политолог предположил, что ОТРК "Искандеры" были проданы Армении с условием, согласовывать их применение с российским военным командованием.

"Получить соответствующую санкцию армянские военные, по-видимому, не удосужились и ударили ракетами "Искандер" по Шуше без разрешения. Современные ракетные комплексы такого класса имеют механизмы блокировки взрыва, дабы предотвратить их несанкционированное использование. Защита с боеголовок снята не была. Либо армяне не располагают соответствующими кодами, либо просто не знали об этом", - считает парламентарий.

По его словам, если ракеты сработали штатно и в полную мощь разорвались над Шушой, то это лишь продлило войну, увеличило масштабы взаимных потерь, вызвало дополнительное ожесточение сторон, но не изменило ее итоговое поражение для армян.

"Полагаю Пашиняну все разъяснили и он, как и другие военные и политики Армении, закрыли для себя эту тему. Но Азербайджану, коль есть доказательства безответственного поведения армянского военного командования и политического руководства в использовании такого грозного оружия как ОТРК "Искандеры", скрывать это от своей, армянской и мировой общественности, нет никакого резона. Осколки ракет в Шуше - это факт. Теперь объясняйтесь, как хотите. Хотите кляните Москву, хотите ругайте авантюризм собственных недалеких военных и политиков", - резюмировал Расим Мусабеков.