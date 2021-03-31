Армения применила «Искандеры» для уничтожения города Шуша

Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер" в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью caliber.az заявил представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

По его словам, с декабря 2020 года ANAMA проводит в Шуше работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

"15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорванных ракет. Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"".

