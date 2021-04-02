https://news.day.az/politics/1330686.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с пятой годовщиной апрельских боев 2016 года.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Проходит пять лет с апрельских боев. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному Азербайджану!"
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