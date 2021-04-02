Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с пятой годовщиной апрельских боев 2016 года.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Проходит пять лет с апрельских боев. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному Азербайджану!"