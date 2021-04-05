Апрельские бои показали решимость Азербайджана освободить свои земли

Апрельские бои 2016 года продемонстрировали всему миру сформированную в азербайджанском обществе идею возвращения оккупированных территорий. При этом, официальный Баку уже тогда продемонстрировал свою договороспособность, как для России, так и для Армении, остановив по просьбе официальной Москвы своё наступление. То есть Азербайджан четко уже тогда показал свою позицию по вопросу восстановления свой территориальной целостности: свою готовность решать данную проблему на переговорной основе путем выполнения уже подписанных договоренностей.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Одновременно, продолжил он, Баку дал четко понять армянской стороне, что сложившийся "статус-кво" не будет долго продолжаться и предложил официальному Еревану сделать выбор.

"Либо Армения отдает оккупированные территории добровольно на мирной основе, в соответствии с подписанными двумя сторонами "Мадридскими принципами". В противном случае Азербайджан будет вынужден (ключевое слово!) вернуть свои земли военной силой.

К сожалению, в Ереване сделали совсем другие выводы и посчитали, что они и далее в среднесрочной перспективе будут удерживать в оккупации западные территории Азербайджана, наивно полагая, что Россия всегда окажет помощь в удержании оккупированных азербайджанских земель. Историческая справедливость возобладала и Баку вернул под свой контроль бОльшую часть оккупированных земель, включая важный, со стратегической и культурной точки зрения - город Шуша", - заявил доцент.



По словам нашего собеседника, Азербайджан добился успеха благодаря своей решимости во что было ни стало вернуть оккупированные территории.

"По поводу уроков 44-дневной войны в российском обществе пока не сложилось однозначного мнения. Однако в высшем руководстве России и ее внешнеполитическом ведомстве есть четкое понимание, что главной целью урегулирования конфликта вокруг западных районов Азербайджанской республики является восстановление ее единства и целостности. И добиться это можно, комплексным и умелым сочетанием политических и экономических механизмов. И пока Россия, вместе с Азербайджаном и Арменией идет в этом направлении, несмотря на различные сложности, проблемы и противоречия обсуждаемого нами процесса", - подытожил Александр Перенджиев.

Абдул Керимханов