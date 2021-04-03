Кельбаджар: от оккупации до освобождения

Мы могли бы отмечать очередную трагическую дату нашей истории. Как много их было за последние тридцать лет... 2 апреля 1993 года был оккупирован Кельбаджар, и каждый год этот прекрасный день весны отдавался болью в наших сердцах. Так же могло быть и опять, но случилась великая Победа, и теперь 2 апреля больше никогда не будет черной датой нашего календаря. Так же, как мы больше никогда не будет перечеркивать черным 8 мая (оккупация Шуши) или 23 июля (оккупация Агдама).

Азербайджанская армия вернула честь и достоинство всем нам. К этому мы шли долгих 27 лет.

В результате оккупации Кельбаджарского района были убиты более 500 мирных жителей, более 300 взяты в плен или пропали без вести. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. Почти 55 тысяч кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами. После оккупации Кельбаджара на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция за номером 822 о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил, но Армения не собиралась выполнять требований международного сообщества - Азербайджан это сделал сам в ноябре 2020 года.

Оккупация сопровождалась этническими чистками и актами вандализма. Не только люди, но и памятники стали жертвами армянских варваров. Были разрушены такие памятники культуры, как албанский храм в селе Венг, албанский храм (храм Гасан Джалал) в селе Черекдар, крепость Лек в селе Ганлыкенд, крепость Улухан в селе Гараджанлы, албанский храм, расположенный в соединении рек Тер-Тер и Буланыг, крепости в селах Галабойну, Джомерд, крепость Мемар в селе Джамышлы, мечеть в городе Кельбаджар, мечеть в селе Башлыбель, мечеть в селе Отаглы, мост Таглыдаш над рекой Тер-Тер в селе Союгбулаг, Кяльбаджарский историко-краеведческий музей, дом культуры имени Ашуга Шамшира, святилище Сеида Асадуллы на эйлаге Сеюдлю. Был уничтожен крупный санаторно-лечебный комплекс Истису, нанесен ущерб уникальным лечебным источникам и другим природным памятникам. С 1999 года армяне приступили к незаконному заселению Кельбаджарского района, в том числе сюда перемещались армяне с Ближнего Востока.

То, что армяне не успели разрушить за годы оккупации, они постарались уничтожить за те дни, что были им даны по доброй воле Азербайджана по условиям трехстороннего соглашения от 10 ноября. В бессильной злобе армяне, покидая Кельбаджар, вырубали реликтовые леса, сжигали азербайджанские дома, в которых поселились, рушили все, что можно было разрушить. Уходя, агрессор оставил после себя выжженные поля и обрушенные стены. Неспособные к созиданию и понимающие, что больше никогда не ступят на эту землю, они стремились нанести максимальный ущерб и хотя бы так выместить злобу. Так они использовали те двадцать дней, что были в их распоряжении. По условиям капитуляции, армяне должны были покинуть Кельбаджар 15 ноября, но обратились с просьбой предоставить им еще 10 дней, и просьба была удовлетворена. К сожалению, агрессор использовал это время на черное дело.

Кельбаджар был очищен от вражеских сил 25 ноября. Этот день отныне считается днем освобождения Кельбаджарского района. Но мы не будем забывать о том, как и почему все случилось 27 лет назад. Все потери начала 90-х, в том числе случившееся с Кельбаджаром это следствие хаоса и предательства, грызни за власть, для участников которой не было ничего святого. Земли родины превратились в разменную монету и разыгрывались в страшную "рулетку".

Как указал, обращаясь к народу по случаю освобождения Кельбаджарского района, Президент Ильхам Алиев, оккупация Кельбаджара является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом, Народный фронт Азербайджана - основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. "Наши земли подвергались оккупации, гражданское население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство преследовали лишь одну цель - набить карманы, назначить на должности близких себе людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и явилась оккупация Кельбаджара", - заявил глава государства.

По мнению Президента Азербайджана, сейчас молодое поколение не помнит, но оно должно знать, кто в то время руководил Азербайджаном, какими знаниями, компетенцией обладали эти люди. "У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния", - сказал азербайджанский лидер.

Пока армяне продолжали наступление, так называемые власти и полевые командиры делили власть, военные части перемещались и перетасовывались в интересах дерущихся за кресла. Такого понятия, как дисциплинированная армия, не существовало, отряды могли выводиться с фронта, если того требовали личные интересы полевого командира.

А тем временем в Кельбаджаре шла этническая чистка. Население, оставшееся один на один с вооруженными армянскими бандами и террористами, оказалось в конечном итоге окружено. В целом Кельбаджар находился в блокаде с самого начала 90-х, однако ни республиканское, ни советское руководство не приложили усилий для спасения азербайджанцев. Более того, у местного населения были собраны даже охотничьи ружья, людей словно специально оставили на растерзание врагам без возможности защититься. Дороги были заблокированы армянами, а достаточное количество вертолетов для вывоза людей не выделялось. Кельбаджарцы были назначены жертвой и оставлены в капкане на развлечение захватчикам. Хорошо известны видеокадры, на которых банда во главе с мерзавцем Монте Мелконяном развлекается, выкрикивая в мегафон ультиматум жителям одного из сел. Азербайджанцы, в отличие от армян в 2020 году, получили не 20 дней, а 10 часов...

Широко известен один не поддающийся осознанию случай, ярко говорящий о том, что армянский национализм это абсолютное зло. Абсолютное, без примесей. Жители одного из кельбаджарских сел долго ждали вертолетов, и вот, наконец, появились две винтокрылые машины. Однако прибывшие брали на борт только молодых женщин и девушек, объясняя это, мол, необходимостью защиты их чести. Конечно, мужчины старались спасти честь своих сестер и дочерей. Они все поняли только тогда, когда вертолеты поднялись и полетели в сторону армянской границы...

Еще один леденящий кровь факт. Напуганные резней в Ходжалы, кельбаджарцы постарались вывезти хотя бы детей подальше от армян, погрузили их за три дня до оккупации в грузовики и отправили в, как они считали, безопасное место. Однако армяне узнали об этом и устроили засаду, расстреляв грузовики. Раненые дети были взяты в заложники. О судьбе многих из них ничего не известно до сих пор...

Вторая карабахская война, то, как азербайджанская армия вела боевые действия, показали, кто есть кто. Весь мир увидел мужество и благородство азербайджанского воина, мощь и честность азербайджанского государства. На примере Кельбаджара можно увидеть, насколько благородно повел себя Баку, дав возможность незаконным заселенцам района убраться восвояси и забрать свое имущество. Никто не преследовал уходящих, не стрелял им в спину. Правда, армяне остались верны себе и, уходя, постарались оставить за собой пепелище. Но таким образом они только лишний раз подтвердили тот имидж, который сформировали на протяжении прошлой войны и тридцати лет оккупации. Азербайджан же вышел из этой тяжелой ситуации достойно, с высоко поднятой головой, не пролив невинной крови, не проявив жестокости, не совершив ничего, что можно было бы назвать военным преступлением. Это была чистая и очень достойная победа.

Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь, заверил Президент Ильхам Алиев. "Мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново, села, город Кельбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города Кельбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется", - сказал глава государства.

Можно не сомневаться, что в скором времени Кельбаджар превратится в один из самых потрясающих уголков Азербайджана. Для этого у республики есть и финансовые, и человеческие ресурсы. И, самое главное, есть воля у руководства страны. Эта железная воля стала оплотом великой Победы. Весь мир следил за ходом 44-дневной войны и делал выводы. Железный кулак азербайджанской армии, мудрость и полководческий талант Верховного главнокомандующего привели к долгожданной победе и закрыли тему армянских претензий к Азербайджану раз и навсегда. Все было не зря - все трудности, десятилетия развития, дипломатические усилия, строительства армии, огромные оборонные расходы.

44-дневная война показала, что все было сделано правильно. И так же правильно мы продолжаем сегодня двигаться вперед. С мыслью о том, что через месяц нас ждет еще одна дата, которая больше не будет для нас черной. 8 мая мы будем вспоминать павших за Шушу, но это будет светлая грусть.

Лейла Таривердиева