https://news.day.az/world/1747534.html В Турции произошел взрыв на водоочистной станции - ВИДЕО В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на водоочистной станции в Кожевенной промышленной зоне. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место инцидента прибыли многочисленные пожарные, полиция и медицинские бригады.
В Турции произошел взрыв на водоочистной станции - ВИДЕО
В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на водоочистной станции в Кожевенной промышленной зоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место инцидента прибыли многочисленные пожарные, полиция и медицинские бригады.
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