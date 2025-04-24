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В Турции произошел взрыв на водоочистной станции - ВИДЕО

В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на водоочистной станции в Кожевенной промышленной зоне. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место инцидента прибыли многочисленные пожарные, полиция и медицинские бригады.