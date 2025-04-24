В Турции произошел взрыв на водоочистной станции

В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на водоочистной станции в Кожевенной промышленной зоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место инцидента прибыли многочисленные пожарные, полиция и медицинские бригады.