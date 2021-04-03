https://news.day.az/politics/1330902.html Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий
Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий
Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.
"Я встретился с находящимся с визитом в Баку техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром. Мы провели интересные обсуждения в сфере инноваций и высоких технологий", - отметил министр.
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