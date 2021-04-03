Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

"Я встретился с находящимся с визитом в Баку техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром. Мы провели интересные обсуждения в сфере инноваций и высоких технологий", - отметил министр.