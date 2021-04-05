Апрельские бои стали началом большой Победы Азербайджана

В эти дни мы отметили пятую годовщину победы в апрельских боях, в так называемой четырехдневной войне, вспыхнувшей в ответ на провокацию ВС Армении 2 апреля 2016 года.

В ночь на 2 апреля ВС Армении перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты, начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. Стреляли из крупнокалиберного оружия, минометов, били по населенным пунктам, гражданским объектам. Азербайджанская армия дала надлежащий отпор противнику, перешла в контрнаступление, разгромив первую линию обороны армян, кропотливо создававшуюся ими в течение двух десятилетий. В результате были освобождены определенные территории, вражеские войска были выбиты с нескольких стратегических позиций. Была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

Противник, не ожидавший такого отпора, бросился бежать, но все равно продолжал нести потери в живой силе и технике. Линия обороны была буквально смята, и как бы оккупационные подразделения не пытались исправить ситуацию, им это не удалось...

"Мы отметили 5-ю годовщину апрельских боев. В этот раз мы отметили годовщину так называемой четырехдневной войны уже в условиях восстановленной территориальной целостности, с Победой, которую одержали наша армия, наш народ над армянскими оккупантами. Справедливость восстановлена, как и территориальная целостность Азербайджана. И сегодня мы видим большую связь между Победой в 44-дневной войне и боями 2016 года", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Вооруженные силы Азербайджана постоянно занимаются повышением боевой и штабной подготовки, на высоком уровне организуется оснащение вооружением и техникой. Но ни одно учение не способно заменить реальные боевые действия. В апрельских боях мы провели, может быть, если говорить военным языком, разведку боем и поняли, что Вооруженные силы Азербайджана могут выполнить поставленную задачу. Во время апрельских боев была поставлена задача овладения определенными высотами на талышском и горадизском направлении с целью обеспечить безопасность населенных пунктов и мирных граждан.

Хочу напомнить, что в тот период интенсивность нарушения режима прекращения огня со стороны противника участилась. Противник стал обстреливать наши населенные пункты из минометов, были раненые, погибшие. Был разрушен ряд объектов гражданского назначения, и ограниченный контингент Вооруженных сил Азербайджана получил задачу отбросить противника с ряда высот. Наши ВС, участвовавшие в апрельских боях, к концу первого же дня, можно сказать, выполнили эту задачу, овладели всеми позициями, по которым были поставлены задачи. Час-два потребовалось нам, чтобы преодолеть "непробиваемую" линию обороны Оганяна. И следующие два дня противник контратаковал с целью вернуть эти высоты, но, понеся большие потери, был вынужден от этой затеи отказаться.

Тогда боевые действия были остановлены приглашением начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении в Москву. Однако я бы сказал, что наши ВС успели получить боевое крещение во время апрельских боев. Мы получили определенный опыт, испытали свое общество, свой народ. Азербайджанское общество все как один сплотилось вокруг Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и показало, что в вопросе освобождения территорий наш народ и руководство страны абсолютно едины. Прошла испытание и молодежь, показавшая высокий боевой дух и высокий патриотизм.

Конечно, были сделаны соответствующие выводы из апрельских событий 2016 года. В плане боевой подготовки программа усовершенствовалась, уже исходя из результатов тех боев. Было также конкретно определено, какое оружие мы должны закупать. Это были ударные БПЛА и другая техника, хорошо проявившая себя в апрельских боях. Мы также увидели те риски, которые могут иметь место со стороны мирового сообщества. Все помнят, что боевые действия были прекращены в Москве, кроме того, в дело вмешались представители ОБСЕ, других стран с сильной армянской диаспорой. Эти страны, в какой-то степени, к сожалению, выступили с осуждением действий Азербайджана.

Кстати, тогда же была запущена фраза "у карабахского конфликта нет военного решения". Это означало, что если Азербайджан выберет военный путь освобождения своих территорий, то вступят в силу определенные санкции и вытекающие из них моменты. Однако Азербайджан этим запугать не удалость. В тот период Верховный главнокомандующий, давая высокую оценку Вооруженным силам страны, заявил, что если Азербайджан и Армению оставят один на один, то азербайджанская армия способна в короткие сроки разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целостность.

Тем не менее, риски сохранялись, и на международной арене нужно было проявить большую мудрость для того, чтобы нейтрализовать формулу "нет военного решения". На всех международных площадках Президент Ильхам Алиев неоднократно доказывал справедливое дело Азербайджана и сумел довести до международного сообщества, что в случае, если вопрос не будет решен мирным путем, мы вправе решать его силовым путем. Он подготовил к этому мировое сообщество. Была проведена огромная дипломатическая работа, в том числе со странами Движения неприсоединения, с исламским миром, с тюркоязычными странами. Кроме того, нас полностью поддержали такие мощные державы, как Турция, Пакистан, Израиль.

В июле 2020 года произошла армянская провокация на товузском направлении госграницы. Президент Ильхам Алиев тогда предупредил, что следующая провокация против Азербайджана не ограничится лишь ответом, а может привести к широкомасштабной войне. Это было четко сказано, и эту позицию нашего Президента поддержали Анкара и Исламабад. Это была не только моральная поддержка, эти страны дали понять всему мировому сообществу, что если Азербайджан обратится, то ему будет оказана конкретная помощь.

После товузских событий Президент Ильхам Алиев определил задачу азербайджанской дипломатии как наступательную. Целью этой дипломатии стало свести к минимуму все риски, которые возможны в случае восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности силовым путем. В результате огромной работы, проведенной на различных уровнях, удалось добиться того, что на поле битвы Азербайджан и Армению действительно оставили один на один. Как сказал Президент Азербайджана после апрельских событий, так и вышло - за короткое время азербайджанская армия разгромила врага и восстановила справедливость.

Сегодня, когда мы говорим об апрельских боях, я бы не стал относиться к ним как к боям местного значения. Хотя задачи, которые были поставлены, не имели особых масштабов, но сами боевые действия дали возможность приобрести боевой опыт по всем параметрам. Поэтому сегодня мы отдаем дань уважения участникам той маленькой войны и с большим почтением чтим память шехидов.

Эта маленькая война стала началом большой Победы.

Лейла Таривердиева