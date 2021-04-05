Президент Ильхам Алиев: Необходимо рационально пользоваться водой

Необходимо рационально пользоваться водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"В то же время одна из стоящих перед вами задач заключается в устранении недостатков, применении современного подхода в управлении, привлечение в нашу страну современных технологий, потому что отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами. В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области, необходимо рационально пользоваться водой. Одна из существующих у нас проблем - большой объем потерь. Эти потери в ряде случаев имеют естественный характер, но порой происходят из-за халатности. Отсутствие учета, конечно, осложняет нашу работу. Поэтому необходимо вести полный учет. Объем воды, поступающей в наши водохранилища и вытекающей оттуда, до недавних месяцев не учитывался. Мы не имели возможности проводить правильный анализ, прогнозировать. Поэтому сокращение потерь является одной из важнейших проблем", - сказал Президент Ильхам Алиев.