Делегация ОИС прибыла из Агдама в Гянджу

Постоянные представители стран-участниц Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана находятся с визитом в Гяндже.

Как сообщает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, представители Контактной группы проведут встречи в различных государственных структурах. Они также ознакомятся с последствиями военных преступлений Армении в Гяндже во время второй Карабахской войны, передает Day.Az.

Отметим, что ранее члены делегации побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе, совершили намаз в Джума-мечети Агдама.