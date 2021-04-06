https://news.day.az/politics/1331725.html Делегация ОИС прибыла из Агдама в Гянджу
Делегация ОИС прибыла из Агдама в Гянджу
Постоянные представители стран-участниц Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана находятся с визитом в Гяндже.
Как сообщает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, представители Контактной группы проведут встречи в различных государственных структурах. Они также ознакомятся с последствиями военных преступлений Армении в Гяндже во время второй Карабахской войны, передает Day.Az.
Отметим, что ранее члены делегации побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе, совершили намаз в Джума-мечети Агдама.
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