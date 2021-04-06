https://news.day.az/politics/1331785.html Двое военнослужащих азербайджанской армии ранены при подрыве противопехотной мины - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Двое военнослужащих азербайджанской армии ранены при подрыве противопехотной мины - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Двое азербайджанских военнослужащих пострадали в результате взрыва мины при поиске пропавших без вести военнослужащих
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Шестого апреля во второй половине дня военнослужащие армии Азербайджана Пунхан Шабан оглу Алиев и Бахтияр Ильгароглу пострадали в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Суговушан во время поиска военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре