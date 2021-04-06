Двое военнослужащих азербайджанской армии ранены при подрыве противопехотной мины

Двое азербайджанских военнослужащих пострадали в результате взрыва мины при поиске пропавших без вести военнослужащих

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Шестого апреля во второй половине дня военнослужащие армии Азербайджана Пунхан Шабан оглу Алиев и Бахтияр Ильгароглу пострадали в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Суговушан во время поиска военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны.

По факту ведется расследование.