Азербайджанские журналисты обратились к посольству России
Азербайджанские журналисты обратились к посольству России в связи с обнаружением в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении говорится:
Обнаружение в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" находится в центре внимания азербайджанской общественности. Напомним: сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию в ходе поисков и обезвреживания в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша мин и неразорвавшихся боеприпасов обнаружили детали баллистической ракеты. Как показал анализ сохранившегося на обломках опознавательного номера ракеты (9М723), по городу Шуша стреляли из ОТРК "Искандер-М". Сами обломки были обнаружены еще 15 марта. Однако о том, что они принадлежат именно ОТРК "Искандер-М", азербайджанская сторона объявила только после всестороннего экспертного анализа.
Мы вынуждены напомнить: в Ереване не раз звучали заявления, что Армения стреляла по Азербайджану из российского ОТРК "Искандер". С подобными утверждениями, в частности, выступали премьер-министр Армении Никол Пашинян, экс-президент Серж Саргсян, бывший начальник Генерального штаба ВС Мовсес Акопян.
Однако официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков тогда категорически опроверг применение "Искандеров" в Карабахе и заявил: "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся".
Но теперь в Шуше обнаружены детали ракет, принадлежащих ОТРК "Искандер-М". Эта модификация оперативно-тактического ракетного комплекса не подлежит экспорту и состоит на вооружении российской армии.
Об обнаружении в Шуше обломков ракет именно ОТРК "Искандер-М" было объявлено еще 2 апреля. Эту новость широко осветили как азербайджанские, так и зарубежные СМИ. Однако до сих пор не прозвучало четкого и недвусмысленного официального ответа российской стороны. Мы удивлены, что Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел, Министерства обороны, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса "Искандер-М". Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности.
Выражаем надежду, что российская сторона в ближайшее время выскажет свою официальную позицию и официально объявит о начале расследования.
Мир Шахин Агаев - руководитель REAL TV
Афлатун Амашов - председатель Совета Прессы
3. Рашад Меджид - главный редактор "525-ci qəzet"
4. Эйнулла Фатуллаев - главный редактор сайта Haqqin.az
5. Мехрибан Маммадова - главный редактор главной студии информационных программ АзТВ
6. Орхан Фикретоглу - независимый журналист
7. Эльчин Мирзабейли - главный редактор газеты "Xalq Cəbhəsi"
8. Саадат Маммадова - советник президента ATV
9. Гамид Гамидов - блогер
10. Муад Гусейнов - заместитель генерального директора ОТВ
11. Мубариз Аскеров - независимый журналист
12. Шакир Эминбейли - представитель телеканала "Россия 24" в Азербайджане
13. Ильгар Микаилоглу - военный аналитик REAL TV
14. Лала Азерташ - ведущая "Xəzər" TV
15. Эмин Мусави - руководитель Радио ASAN
16. Рауф Арифоглу - главный редактор газеты "Yeni Musavat"
17. Эльчин Шихлы - главный редактор газеты "Айна-Зеркало"
18. Азер Гариб - блогер
19. Тофиг Аббасов - политический обозреватель АзТВ
20. Али Гаджизаде - блогер
21. Вячеслав Сапунов - блогер
22. Адалят Вердиев - блогер
23. Тофигаханым Гасымова (Нурани) - политический обозреватель сайта Minval.az
24. Эльчин Алыоглу - главный редактор сайта Milli.az
25. Вюсал Маммадов - главный редактор сайта Azvision.az
26. Шакир Агаев - главный редактор газеты "Новое Время"
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