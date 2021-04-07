Азербайджанские журналисты обратились к посольству России в связи с обнаружением в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении говорится:

Обнаружение в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" находится в центре внимания азербайджанской общественности. Напомним: сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию в ходе поисков и обезвреживания в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша мин и неразорвавшихся боеприпасов обнаружили детали баллистической ракеты. Как показал анализ сохранившегося на обломках опознавательного номера ракеты (9М723), по городу Шуша стреляли из ОТРК "Искандер-М". Сами обломки были обнаружены еще 15 марта. Однако о том, что они принадлежат именно ОТРК "Искандер-М", азербайджанская сторона объявила только после всестороннего экспертного анализа.

Мы вынуждены напомнить: в Ереване не раз звучали заявления, что Армения стреляла по Азербайджану из российского ОТРК "Искандер". С подобными утверждениями, в частности, выступали премьер-министр Армении Никол Пашинян, экс-президент Серж Саргсян, бывший начальник Генерального штаба ВС Мовсес Акопян.

Однако официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков тогда категорически опроверг применение "Искандеров" в Карабахе и заявил: "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся".

Но теперь в Шуше обнаружены детали ракет, принадлежащих ОТРК "Искандер-М". Эта модификация оперативно-тактического ракетного комплекса не подлежит экспорту и состоит на вооружении российской армии.

Об обнаружении в Шуше обломков ракет именно ОТРК "Искандер-М" было объявлено еще 2 апреля. Эту новость широко осветили как азербайджанские, так и зарубежные СМИ. Однако до сих пор не прозвучало четкого и недвусмысленного официального ответа российской стороны. Мы удивлены, что Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел, Министерства обороны, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса "Искандер-М". Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности.

Выражаем надежду, что российская сторона в ближайшее время выскажет свою официальную позицию и официально объявит о начале расследования.

Мир Шахин Агаев - руководитель REAL TV

Афлатун Амашов - председатель Совета Прессы

3. Рашад Меджид - главный редактор "525-ci qəzet"

4. Эйнулла Фатуллаев - главный редактор сайта Haqqin.az

5. Мехрибан Маммадова - главный редактор главной студии информационных программ АзТВ

6. Орхан Фикретоглу - независимый журналист

7. Эльчин Мирзабейли - главный редактор газеты "Xalq Cəbhəsi"

8. Саадат Маммадова - советник президента ATV

9. Гамид Гамидов - блогер

10. Муад Гусейнов - заместитель генерального директора ОТВ ​

11. Мубариз Аскеров - независимый журналист

12. Шакир Эминбейли - представитель телеканала "Россия 24" в Азербайджане

13. Ильгар Микаилоглу - военный аналитик REAL TV

14. Лала Азерташ - ведущая "Xəzər" TV

15. Эмин Мусави - руководитель Радио ASAN

16. Рауф Арифоглу - главный редактор газеты "Yeni Musavat"

17. Эльчин Шихлы - главный редактор газеты "Айна-Зеркало"

18. Азер Гариб - блогер

19. Тофиг Аббасов - политический обозреватель АзТВ

20. Али Гаджизаде - блогер

21. Вячеслав Сапунов - блогер

22. Адалят Вердиев - блогер

23. Тофигаханым Гасымова (Нурани) - политический обозреватель сайта Minval.az

24. Эльчин Алыоглу - главный редактор сайта Milli.az

25. Вюсал Маммадов - главный редактор сайта Azvision.az

26. Шакир Агаев - главный редактор газеты "Новое Время"