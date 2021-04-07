https://news.day.az/politics/1332112.html Член партии Пашиняна задержан в момент употребления наркотиков - СКАНДАЛ
Член партии Пашиняна задержан в момент употребления наркотиков - СКАНДАЛ
️Полиция арестовала члена партии Пашиняна "Гражданский договор" Гора Мнацаканяна в момент употребления наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Armvoice.
Сообщается, что сегодня утром в момент употребления кокаина полицейские задержали члена партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна Гора Мнацаканяна
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