Член партии Пашиняна задержан в момент употребления наркотиков

️Полиция арестовала члена партии Пашиняна "Гражданский договор" Гора Мнацаканяна в момент употребления наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Armvoice.

Сообщается, что сегодня утром в момент употребления кокаина полицейские задержали члена партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна Гора Мнацаканяна