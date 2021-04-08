Мы увидели большие разрушения на освобожденных территориях Азербайджана - представитель Гамбии в ОИС
Мы увидели большие разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества, сказал заместитель посла Гамбии при ОИС Абубекир Джах, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"На освобожденных территориях мы увидели разрушенные мечети, разрушено все. Совершались попытки полностью уничтожить здесь жизнь, но добиться этого не удалось. Здесь вновь будет восстановлена жизнь, люди вернутся в родные дома", - сказал он, добавив, что виновники преступлений, совершенных на территориях Азербайджана, должны ответить перед международным правосудием.
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