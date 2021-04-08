В Армении жестко подавляются свобода слова и права человека

Международная неправительственная организация Amnesty International представила в среду доклад за 2020−2021 годы. Отдельная глава в нем посвящена критике Армении и ситуации с правами человека в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в докладе отмечается, что во время Второй карабахской войны Армения прибегала к ударам неизбирательного характера по населенным районам Азербайджана, что привело к тому, что множество мирных жителей погибли, получили ранения и были вынуждены покинуть свои дома.

В докладе отмечено, что вследствие военного положения и режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), армянское правительство ограничивало свободу выражения мнений и мирных собраний.

Политический кризис

Поражение в войне в Карабахе привело к политическим волнениям и призывам к отставке премьер-министра и ввергло страну в политический кризис. Двенадцать оппозиционеров были арестованы 12 ноября за причастность к беспорядкам, во время которых была разгромлена резиденция премьер-министра, а спикера парламента пришлось госпитализировать после того, как его жестоко избила разъяренная толпа.

Остановка реформ

Обещанные судебная и антикоррупционная реформы остановились, в том числе из-за их фрагментарного характера и неспособности обеспечить институциональные изменения.

На ходе реформ также сказались война и пандемия, которые оказали разрушительное влияние на экономику и систему здравоохранения.

Кризис из-за коронавируса

Больницы и сектор здравоохранения перегружены. Они с трудом справлялись с оказанием медицинской помощи растущему числу пациентов во время пандемии и боевых действий. Ереван выделял ограниченную финансовую помощь тем, кто потерял работу, и семьям с маленькими детьми.

Война в Карабахе

В докладе отмечается, что ВС Армении использовали в густонаселенных гражданских районах тяжёлое оружие взрывного действия с широким радиусом поражения, в частности, баллистические ракеты и реактивные системы залпового огня, известные своей неточностью, что привело к жертвам и ранениям среди мирного населения Азербайджана и массовым разрушениям гражданских районов.

Согласно подтвержденным данным, Армения применяла кассетные боеприпасы, что запрещено международным гуманитарным правом, в том числе, в ходе нападения на азербайджанский город Барда 28 октября.

Свобода выражения мнений и свобода собраний

В течение года в Армении ограничивались права на свободу выражения мнений и мирных собраний: сначала из-за режима чрезвычайного положения, действовавшего с марта по сентябрь из-за пандемии COVID19, а потом из-за военного положения, введенного в сентябре и продлившегося до конца года.

В рамках режима чрезвычайного положения, среди прочего, действовал официальный запрет на публичные собрания численностью более 20 человек и публикацию "неофициальной информации" о пандемии. Власти заставили 20 изданий исправить или удалить информацию, в которой представители государственных органов усмотрели "способствование распространению паники". В апреле после резкой критики со стороны местных и международных правозащитных организаций ограничения со СМИ были сняты.

Военное положение вызвало новые ограничения свободы выражения мнений и собраний. Армянский парламент 9 октября одобрил законопроект о запрете распространения "неофициальной информации" о конфликте и вопросах национальной безопасности, а также всякой публичной критики военных действий и заявлений представителей властей. Ограничения, налагаемые военным положением на свободу мирных собраний, были применены в ноябре после заключения соглашения о прекращении огня, чтобы запретить антиправительственные демонстрации с требованиями отставки премьер-министра.

Деградация окружающей среды

В апреле правительство Армении предложило внести поправки к законодательству, которые позволили бы не раскрывать информацию, которая может "отрицательно повлиять на окружающую среду". Экологические неправительственные организации выражали опасения, что правительство стремится снизить прозрачность в экологических вопросах, ставя интересы добывающей отрасли выше интересов местного населения. Это происходило на фоне неразрешенных противоречий вокруг Амулсарского золоторудного месторождения на юге Армении.

Местные жители с 2018 года блокируют подъезды к Амулсарскому месторождению, протестуя против угроз, которые оно создает для окружающей среды и их источников дохода. Сотни активистов собрались 4 августа у Амулсарского рудника, после того как новая охрана, нанятая компанией, выдворила местных жителей, перекрывавших дорогу к месторождению.

Пятого августа после столкновений с охраной рудника полиция задержала 12 человек. В столице страны Ереване полиция одновременно с этим разогнала митинг в поддержку активистов-экологов и задержала десятки мирных протестующих.

Все задержанные в районе Амулсарского месторождения и в Ереване получили административные штрафы за неповиновение полиции и были отпущены на свободу.