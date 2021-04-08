Омбудсмен встретился с министром юстиции Турции

В ходе визита в Турцию уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с министром юстиции этой страны Абдулхамитом Гюлем.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, Абдулхамит Гюль отметил, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе и братстве, постоянно развиваются, и подчеркнула важность сотрудничества в области защиты прав человека.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.