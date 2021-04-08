В танковых подразделениях ВС Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке

В соответствии с планом на 2021 год, в азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, освоив теоретические знания и изучив правила безопасности, танковые экипажи приступили к занятиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.