В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа

В 44-дневной Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа.

Об этом сказал руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы увидели, что сплотившись, непреодолимых преград нет", - сказал он.

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