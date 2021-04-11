Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете

Азербайджан традиционно играет большую роль в укреплении сотрудничества между тюркоязычными странами.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, передает Day.Az.

Он отметил, что Тюркский совет был создан на земле Азербайджана - в Нахчыване, и договор Тюркского совета называется Нахчыванским соглашением.

"С первых же дней функционирования Тюркского совета Азербайджан был в центре внимания. Это естественно, так как Азербайджан находится в географическом центре тюркского мира и играет большую связующую роль между двумя большими частями тюркского мира - центрально-азиатской и анатолийской. Кроме того, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль", - сказал Амреев.

Он подчеркнул, что прошедший и текущий годы являются периодом председательства Азербайджана в Тюркском совете.

"В этом качестве Азербайджан проделал большую работу, провел очень много встреч, в том числе это сегодняшняя встреча с министрами, которая прошла в Баку. До этого было много встреч на министерском уровне, прошел наш исторический саммит в октябре 2019 года в Баку. Начиная именно с Бакинского саммита, тюркский мир вошел в новую фазу своего развития, сближения, поэтому этот саммит стал историческим, поворотным пунктом развития тюркского мира", - сказал Амреев.

По словам генсека Тюркского совета, конечно, благодаря победе в войне за освобождение своих оккупированных территорий братский Азербайджан внес огромный вклад в консолидацию тюркского мира.

"Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира, и эта победа придала мощный импульс, большой энтузиазм нашим народам. Справедливость восторжествовала и роль Азербайджана значительно возросла после победы в Карабахе", - подчеркнул Амреев.

Он отметил, что еще за неделю до победы, второго ноября, Тюркский совет организовал встречу руководителей торгово-промышленных палат стран-участниц, а также видных бизнесменов.

"Мы были в Баку и встретились с Президентом Ильхамом Алиевым, обсудили вопрос участия наших компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях. Конечно, это не так просто, сначала нужно восстановить основную инфраструктуру, выработать проекты", - сказал Амреев.

Он напомнил, что в этом месяце Совет планирует провести большой бизнес-форум, посвященный участию компаний тюркских стран в восстановительных работах в Нагорном Карабахе.

"Я думаю, что в ходе этой встречи, которая будет организована Тюркским советом и Союзом предпринимателей Азербайджана, мы сможем привлечь большое количество компаний наших стран в восстановительные работы. Такие работы мы проводим на ежедневной основе. Где бы я ни был, какую бы страну не посещал, я всегда встречаюсь с деловыми кругами и призываю активно участвовать в этих проектах. Я надеюсь, что бизнес-круги наших стран активно примут в этом участие. Кроме того, мы как тюркская организация сразу же после освобождения оккупированных территорий посетили Агдам, Физули, надеюсь, скоро посетим и Шушу. Мы будем прилагать все усилия наших стран для восстановления культурных объектов Карабаха, которые полностью разрушены. Мы приложим все усилия для привлечения потенциала наших стран в восстановление сооружений", - сказал Амреев.

По его словам, некоторые страны уже выразили готовность к этому - к примеру, Турция и Казахстан готовы построить больницы, Узбекистан - построить и восстановить культурные сооружения и больницы.

Касаясь темы сотрудничества тюркоязычных стран в борьбе с коронавирусом, Амреев отметил, что тюркоязычные страны и лидеры тюркского мира первыми отреагировали на пандемию коронавируса ровно год назад, в самом ее начале.

"Наши лидеры по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева провели саммит, посвященный борьбе с вирусом. Это был первый саммит в мире, посвященный пандемии, и первый саммит в формате видеоконференции. Наши лидеры приняли быстрое решение создать все необходимые условия для координации в этой сфере. После этой встречи мы провели встречу министров здравоохранения, создали Координационный комитет и две группы - по поставкам и научную группу. Группа по поставкам немедленно занялась поставкой необходимого медицинского оборудования в наши страны, поставкой гуманитарных грузов, то есть проделала огромную работу, особенно в первые, самые тяжелые дни. Это благодаря оперативной реакции наших лидеров. А научная группа активно работала над протоколом лечения и обменивалась мнениями о том, как выработать метод лечения, по правильному выбору лекарств, производству лекарств, а также по разработке вакцины. Научная группа продолжает работать очень эффективно и во многом помогла смягчить тяжелые последствия пандемии в наших странах. В этом плане наши министерства здравоохранения, наши медицинские официальные лица и ученые выполнили большую работу", - сказал генсек Тюркского совета.

Он напомнил, что, кроме того, Совет провел несколько министерских встреч в связи с пандемией как в режиме онлайн, так и офлайн, с министрами транспорта, экономики, образования, то есть в той сфере, где был возможен вклад в смягчение последствий пандемии.

"Недавно провели встречу с министрами энергетики на тему того, как мы можем внести свой вклад в борьбу с пандемией. Эти встречи тоже были очень успешными, благодаря чему сегодня у нас существует "зеленый коридор" между нашими странами, из-за тесной координации в области транспорта, где необходимые медицинские препараты проходят без лишней бюрократии. Наши страны продолжают тесно работать и уже начался период вакцинации, где мы также в тесном контакте", - подытожил Багдад Амреев.