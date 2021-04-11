Люди в Армении, отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже, несут ответственность за военные преступления.

Как сообщает в воскресенье корреспондент Trend в Гяндже, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сопровождающий делегацию Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в ходе визита в Гянджу, передает Day.Az.

"С территории Армении по городу Гянджа 11 октября 2020 года были выпущены ракеты "Скад". Несколько готовых к пуску ракет "Скад" были нейтрализованы. Один из официальных лиц Армении заявил, что их цель состояла в том, чтобы даже археологам не удалось найти Гянджу. Те люди в Армении, которые отдали приказ о ракетных ударах по Гяндже, несут ответственность за военные преступления", - сказал Гаджиев.