https://news.day.az/politics/1333464.html Президент Ильхам Алиев об "Искандерах" в Шуше: Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа
Президент Ильхам Алиев об "Искандерах" в Шуше: Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа
Откуда у армянской армии ракеты "Искандер-М"?
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, приняв участие в открытии Парка военных трофеев в Баку.
"Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа", - отметил, в частности, глава государства.
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