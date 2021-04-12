Президент Ильхам Алиев об "Искандерах" в Шуше: Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа

Откуда у армянской армии ракеты "Искандер-М"?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, приняв участие в открытии Парка военных трофеев в Баку.

"Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа", - отметил, в частности, глава государства.

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