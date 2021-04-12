Без влияния националистов Армения сможет жить в мире с Азербайджаном

Мирное население Армении в отсутствие влияния на него идеологов национализма сможет восстановить нормальные соседские отношения с населением Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Университета имени Гумбольдта Ева Мария Аух на полях состоявшейся сегодня в Университете ADA международной конференции "Новое видения для Южного Кавказа: постконфликтное развитие и сотрудничество".

"Как мы и говорили на конференции, есть принципиальные различия между националистами, особенно из диаспоры на Западе, и местными жителями Армении, имеющими опыт совместной жизни с народами Азербайджана в советский период. Этот опыт есть, и его нельзя отрицать, как и способность народов жить в мире на Южном Кавказе", - прежде всего подчеркнула она.

Если старшее поколение помнит о мирной совместной жизни, то младшим поколениям необходимо организовывать площадки для контактов. "Для более молодых людей, выросших в годы конфликта, характерна ситуация, что они никогда не общались в реальной жизни друг с другом. Когда же те, кто никогда не видел армян или азербайджанцев, встречаются, то обнаруживают, что очень похожи. Необходимо поддерживать этот процесс взаимного познания", - призвала Ева Мария Аух.

Профессор рассказала, что для этой цели она контактирует с молодежью и в Азербайджане, и в Армении. "В Армении есть умные молодые люди, которые хотят того же самого, что и молодые люди в Азербайджане - мира, стабильности, возможности нормально развиваться. Сейчас я работаю над проектом "Диалог женщин", в рамках которого будут встречаться представительницы обществ двух стран. Примирение народов в любом случае должно состояться", - заявила она.

"У подписанных Заявлений должно быть продолжение на человеческом уровне, чтобы мир на Южном Кавказе был действительно незыблем. Мы можем предложить немецкий опыт после Второй Мировой войны. Никто ведь не верил после конца войны, что французы, поляки и немцы смогут быть друзьями, но мы добились этого. Конечно, это долгий процесс, слишком много всего произошло между народами, но я верю, что примирение возможно", - заключила Ева Мария Аух.